Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Seu bolso
Análise

Você compra "presentes verdes"?

Levantamento do Sindilojas POA mostra, inclusive, disposição do consumidor de pagar mais

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS