Vendas do varejo recuam no RS em outubro após mês de alta

Apesar de as vendas no varejo terem crescido 0,5% em outubro no Brasil, o Rio Grande do Sul teve retração de 1,2% no volume comercializado comparado a setembro, quando o índice ficou em 0,8%. Dentre as nove unidades federativas que registraram queda, o Estado ficou atrás somente do Mato Grosso, com -1,8%, e na frente do Maranhão, com -1%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (11).

Em relação ao mesmo período de outubro do ano passado, o Rio Grande do Sul teve um crescimento de 0,3%. No acumulado do ano, o número chega a 2,8%; enquanto, nos últimos 12 meses, fica em 3,8%.

Os segmentos de supermercados e artigos farmacêuticos acumulam, em 12 meses, 5% e 3,6% de expansão, respectivamente. A atividade de equipamentos de escritório, informática e comunicação teve a queda mais expressiva, acumulando retração de 14,7% em 12 meses.

No comércio varejista ampliado, o volume de vendas nacional cresceu 1,1% em outubro. No Rio Grande do Sul, houve uma queda de 2,6% na variação mensal. O dado é o mesmo se comparado com o mesmo período de 2024. No acumulado do ano, há crescimento de 2%; enquanto, em 12 meses, o avanço foi de 3,6%.

Entre as atividades, as quedas frente ao ano anterior vieram de veículos, motos, partes e peças (-14,3%) e materiais de construção (-11,9%), ao passo que o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo teve aumento de 2,2%.

Segundo nota técnica do núcleo econômico da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), a variação negativa de outubro vem depois de um mês bom para setembro. Projeta, ainda, que o varejo deve ser favorecido no Brasil e no Rio Grande do Sul no próximo ano, visto que o aumento do salário mínimo e a desoneração de imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5 mil, associados à desinflação em curso, devem contribuir para a ampliação do poder de compra da população, com reflexos sobre as vendas do varejo.

