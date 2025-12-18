Venda recorde de imóveis no Litoral superará R$ 7 bi e chega a faltar vaga em escola

Nos últimos anos, o Litoral Norte se tornou o segundo maior polo de construção civil do RS. Renan Mattos / Agencia RBS

A venda de imóveis no Litoral Norte fechará 2025 com novo recorde. Sobre os R$ 6 bilhões batidos em 2024, acrescentou-se cerca de 20%, diz o vice-presidente e coordenador regional do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Renan Martinello. Ou seja, superará os R$ 7 bilhões.

A maioria dos compradores ainda é de pessoas com mais de 60 anos. A faixa entre os 40 e 50 anos, porém, tem crescido.

— E é para moradia, pois as pessoas trabalham remotamente — diz o executivo.

E um ponto curioso: este movimento está provocando falta de vagas para alunos em escolas particulares.

— Em todas médias de idade — acrescenta Martinello.

Nos últimos anos, o Litoral Norte se tornou o segundo maior polo de construção civil do Estado.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)