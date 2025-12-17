Venda online crescerá o triplo da loja física no Natal do RS

A venda de Natal atingirá R$ 4,63 bilhões no Rio Grande do Sul, projeta a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Se confirmada, seria um crescimento de 6,38% sobre 2024, um pouco acima da inflação.
Pela primeira vez, o presidente, Vilson Noer, e o diretor Juarez Meneghetti dividiram a projeção entre online e loja física. O crescimento na compra pela internet deve ser de 15%, ou seja, mais do que o triplo do avanço de 4,4% estimado para o ponto de venda. A ponderação para a média geral de venda considerou que a loja física representa 81,3% das compras e o e-commerce 18,7%.
Tendências:
- E-commerce ampliará faturamento com maior gasto e maior número de pedidos, usando mais inteligência artificial para atendimento.
- O varejo físico ganha na compra presencial de última hora.
- Inflação controlada contribui com previsibilidade para o cliente e o lojista.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)