Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Projeção
Notícia

Venda online crescerá o triplo da loja física no Natal do RS

Seja por qual canal, lojistas querem faturar R$ 4,63 bilhões na data deste ano

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS