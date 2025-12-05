"Vamos reduzir o custo da carteira de motorista em até 80%", diz ministro dos Transportes

Ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre o preço da carteira de motorista durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Por que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Rio Grande do Sul é uma das mais caras do país?

As taxas do Estado, do Detran, estão até abaixo da média nacional, mas a autoescola é bem mais cara. Os custos da carteira se dividem em três. Primeiro: os custos da formação, com aulas teórica e prática. Segundo: os exames. Terceiro: taxas do Detran, que devem apenas cobrir custo e não gerar enriquecimento do órgão.

Tem como reduzir?

Nem tudo está na resolução (que retira a obrigatoriedade de autoescola), mas vamos enfrentar todos os custos. A ideia do governo federal é reduzir em até 80% o custo da carteira. Isso vai ser uma revolução no Brasil, porque consome R$ 15 bilhões das pessoas por ano, tem lobby e necessidade de judicialização. Se baratearmos isso, o recurso vai para outras áreas, para o comércio, para a contratação de serviços, para a vida do cidadão, para que ele pague contas. Muitas pessoas não conseguem pagar a CNH e ficam sem. Escutem elas, não somente o setor que vende ao cidadão.

