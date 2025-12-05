Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Taxas elevadas
Notícia

"Vamos reduzir o custo da carteira de motorista em até 80%", diz ministro dos Transportes

O preço da CNH no Rio Grande do Sul é um dos mais altos do país

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS