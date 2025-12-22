Usina a gás é vantagem para atrair fábrica de montadora da China para o RS

Há outros Estados no páreo pela operação da GWM, como Espírito Santo e Paraná. A indústria de veículos já inaugurou uma fábrica em São Paulo. Terreno, condições logísticas, incentivos fiscais, energia e mão de obra estão na mesa de negociação, como normalmente ocorre nas tratativas com grandes empresas.

A expectativa é de que a definição saia em breve. Ambos os projetos injetariam bilhões no sul do Estado, que ainda sofre com a decadência do polo naval.

Leia também:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)