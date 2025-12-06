Borracha feita no RS com 100% látex amazônico para proteger a floresta

O produto Borracha Nativa da Amazônia, da Merur, é feito 100% com matéria-prima desta origem. Mercur / Divulgação

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Nenhuma virada foi tão impactante para a coluna até hoje do que a iniciada pela Mercur há mais de 15 anos em Santa Cruz do Sul, onde fica a sede. As medidas da fabricante centenária de borracha foram da suspensão da produção de esteiras para a indústria do fumo até substituição de importações, fim da publicidade infantil e retirada dos cargos de chefia na empresa, cuja revolução foi conduzida por Jorge Hoelzel Neto, da terceira geração da família fundadora.

Criado com carinho especial, o projeto borracha nativa gera renda para comunidades da Amazônia e as estimula a proteger a floresta. A Mercur paga até quatro vezes mais pelo látex amazônico. O produto Borracha Nativa da Amazônia é feito 100% com matéria-prima desta origem e tem um QR Code para ler as histórias dos territórios. Fica a dica de compra, consumidores verdes!

