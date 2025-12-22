Um iogurte saudável, feito no RS, por empresa familiar e atingida pela enchente

Sigrid e Enio Pesenatto, casal de sócios no comando da empresa. Sans Souci / Divulgação

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Quer comprar um iogurte delicioso, saudável, feito no Rio Grande do Sul, de uma empresa familiar e que foi atingida na enchente? A coluna sugere o Sans Souci, com uma base de ingredientes naturais e sem conservantes. Tem em potes pequenos e garrafas.

Há alguns anos, a marca passou a ter inclusive kefir, um alimento probiótico com vários benefícios comprovados à saúde, inclusive ajudando na imunidade. Os produtos podem ser comprados em supermercados ou pela loja virtual no site da indústria, que é de Eldorado do Sul. A sócia Sigrid Pesenatto gosta de enfatizar que "sans souci" é a expressão em francês para "sem preocupação", no sentido de tranquilidade.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o risco de comprar comida à prestação

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)