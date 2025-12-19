Últimos dias para turbinar a previdência privada e pagar menos Imposto de Renda

Deduções com previdência privada podem chegar a 12% da renda bruta tributável do contribuinte. Robson Matos / stock.adobe.com

Termina no dia 31 o prazo para reduzir o Imposto de Renda em 2026. Pode ser menos tributo a pagar ou até mais restituição a receber. Uma das formas é com as deduções de previdência privada, ou seja, aportes realizados ainda em 2025 podem ser abatidos na declaração do ano que vem. Mas não deixe para a última hora, pois é preciso tempo para processar a solicitação.

A medida vale para quem tem plano do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) e faz a declaração completa do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), além de ser contribuinte, pensionista ou aposentado do INSS ou do Regime Próprio. As deduções com previdência privada podem chegar a 12% da renda bruta tributável do contribuinte, o que reduz a base de cálculo do tributo.

— Por exemplo, se uma pessoa está na alíquota de 27,5% do Imposto de Renda e realiza um aporte de R$ 10 mil no PGBL com essas condições, economiza R$ 2.750 de imposto na declaração — diz a planejadora financeira Leticia Camargo.

O que é renda tributável? É aquela recebida de salário, aluguel, pensão ou aposentadoria, por exemplo. A soma considera a renda bruta (não a líquida!), mas não entram na conta o 13º salário nem a participação em lucros e resultados (PLR).

Leticia Camargo, planejadora financeira. Arquivo pessoal

Na declaração, o valor entra com outras despesas dedutíveis mais conhecidas pelo contribuinte, como gastos com educação, saúde, dependentes e pensão judicial paga. Fazendo isso, a pessoa pagará imposto apenas no resgate do valor do plano de previdência. Mas, então, por que é vantajoso? Até lá, o dinheiro rende para você ou paga contas que, de outra forma, poderiam gerar custos extras.

Além disso, o plano de previdência não tem o chamado "come-cotas", quando se paga obrigatoriamente o tributo em fundos de investimento, retirando da base sobre a qual também é calculada a rentabilidade. Outro benefício é reduzir alíquota. Quem escolhe o regime de tributação definitiva, que adota tabela regressiva, deixará de pagar 27,5% e, se os recursos forem mantidos no plano por 10 anos, pagará 10% de imposto no resgate.

Em alguns casos, é possível solicitar a informação sobre o rendimento tributável e até de quanto deve ser o aporte adicional ao departamento de RH da empresa ou mesmo ao plano de previdência. Ou então, você pode pedir a um profissional, como planejador financeiro ou contador.

Para quem o investimento na previdência já atingiu os 12% da renda bruta e quer aplicar quantia maior, o mais recomendado é que esse valor seja investido em VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres). Ele também é um plano de previdência privada, porém mais indicado para as pessoas que fazem a declaração de Imposto de Renda pelo modelo simplificado. Não permite dedução fiscal no aporte, mas, em compensação, o imposto final incide apenas sobre a rentabilidade.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: você compra presentes verdes?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.