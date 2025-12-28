Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Movimento nacional
Notícia

Justiça do trabalho impõe mínimo de 80% do efetivo durante greve dos petroleiros

No Rio Grande do Sul, os trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini já retomaram 100% das atividades

Isadora Terra

