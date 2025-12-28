Justiça do trabalho impõe mínimo de 80% do efetivo durante greve dos petroleiros

A decisão também fixa multa diária de R$ 200 mil a sindicatos e federações que descumprirem a determinação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu liminar, neste último sábado (26) que determina a manutenção de 80% do efetivo em atividade durante a greve dos petroleiros. A decisão também fixa multa diária de R$ 200 mil a sindicatos e federações que descumprirem a determinação.

À coluna, a presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS), Miriam Cabreira, informou que a paralisação na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, já foi encerrada. Segundo ela, no entanto, a greve segue em outros Estados do país.

Leia Mais RS é o quarto Estado que mais recebe ICMS da Petrobras

No Rio Grande do Sul, o movimento grevista durou oito dias. O encerramento foi decidido em assembleia da categoria, que aceitou contraproposta da Petrobras. De acordo com o sindicato, houve avanços relacionados às subsidiárias e a formalização de uma carta-compromisso para a busca de solução dos Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, fundo de previdência complementar dos trabalhadores.

Para os Estados onde a greve continua, o TST agendou audiência de conciliação entre os sindicatos e a Petrobras para o dia 2 de janeiro, às 14h, na sede do tribunal. A decisão também prevê a realização de sessão extraordinária da Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) em 6 de janeiro, às 13h30, para julgamento do dissídio coletivo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)