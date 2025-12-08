Trens do Sul, queda do IPVA, preços dos imóveis e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:

Apresentação: Giane Guerra

Trens do Sul: o leilão pelo ponto de vista do ministro dos Transportes e do secretário de Ferrovias de SC. Entrevista com Beto Martins, secretário Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina

Entrevista com Beto Martins, secretário Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina IPVA cairá em 2026 pelo 3º ano consecutivo no RS

Isenção do Imposto de Renda compensará outras sangrias da renda do consumidor. Entrevista com Marcelo Portugal, consultor econômico da Fecomércio-RS

Entrevista com Marcelo Portugal, consultor econômico da Fecomércio-RS Empréstimo consignado até para mortos fez INSS bloquear de novo serviços do Agibank. Com Isadora Terra

Com Isadora Terra De corte do juro a mais FGTS: o que turbinará venda de imóveis em 2026? E os preços? Entrevista com Simone Carvalho, vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis-RS)

Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte

Edição de áudio: Paulo Fraga e Fernando Bortolin

Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Rands - Randoncorp, Nos Leva, Be8, Corsan e Marcopolo

Ouça no Spotify:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.