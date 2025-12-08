Trens do Sul, queda do IPVA, preços dos imóveis e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Trens do Sul: o leilão pelo ponto de vista do ministro dos Transportes e do secretário de Ferrovias de SC. Entrevista com Beto Martins, secretário Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina
- IPVA cairá em 2026 pelo 3º ano consecutivo no RS
- Isenção do Imposto de Renda compensará outras sangrias da renda do consumidor. Entrevista com Marcelo Portugal, consultor econômico da Fecomércio-RS
- Empréstimo consignado até para mortos fez INSS bloquear de novo serviços do Agibank. Com Isadora Terra
- De corte do juro a mais FGTS: o que turbinará venda de imóveis em 2026? E os preços? Entrevista com Simone Carvalho, vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis-RS)
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Fernando Bortolin
