Terminal de Rio Grande tem financiamento de R$ 331 milhões aprovado para ampliar eficiência operacional

Os principais serviços prestados pelo terminal incluem operação de carga e descarga em navios de longo curso. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 331 milhões para o Terminal de Contêineres (Tecon) de Rio Grande, subsidiária da Wilson Sons, se modernizar. O montante será utilizado em automação no cais, adequação de equipamentos e obras de dragagem. O investimento, financiado com recursos do Fundo da Marinha Mercante, contempla, ainda, a aquisição de novos guindastes, tratores elétricos, carretas, estações de recargas para tratores elétricos, empilhadeiras de pequeno porte e dois scanners.

Em nota, o BNDES afirmou que o objetivo é aumentar a eficiência operacional do terminal, além de “solidificar o papel do porto como um hub logístico no Cone Sul, conectando o Brasil com a Argentina, Uruguai e Paraguai”. O texto ainda ressalta que, em dezembro de 2024, o terminal registrou um aumento significativo na sua atividade, em relação ao mesmo mês de 2023, com crescimento de 45% na movimentação total de contêineres e aumento de 233% no volume de transbordo.

Leia Mais Indústrias do RS são as de maior interesse em escoar cargas por cabotagem; saiba o que é

Os principais serviços prestados pelo terminal incluem operação de carga e descarga em navios de longo curso e cabotagem (transporte mercadorias de um porto a outro), armazenagem alfandegada de mercadorias (inclusive cargas perigosas), consolidação e desconsolidação de contêineres para vistorias de órgãos públicos e fornecimento de energia e monitoramento de temperatura de contêineres refrigerados.

Expectativas de geração de emprego

A notícia foi comemorada com alegria pelo secretário de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Vitor Magalhães. A expectativa é de que o investimento gere maior demanda de mão de obra.

— Mesmo com a automatização dos processos, é preciso mais mão de obra qualificada, e que, por ser qualificada, recebe mais. Trabalhador que recebe mais, vai naturalmente consumir mais — ressaltou.

Na ocasião, destacou que o distrito industrial de Rio Grande também está tendo melhorias. Obras viárias estão ocorrendo no local, com um investimento de R$ 7 milhões.

— Vai ter mais iluminação, o ônibus vai circular em vias que não circula hoje para poder buscar os funcionários que não têm transporte — resumiu.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)