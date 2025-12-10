Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Sul do RS
Notícia

Terminal de Rio Grande tem financiamento de R$ 331 milhões aprovado para ampliar eficiência operacional

O montante é financiado com recursos do Fundo da Marinha Mercante

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS