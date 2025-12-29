Terminal de R$ 1,5 bi, nova emergência em Porto Alegre, recuperação judicial aos 77 anos e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Prestes a ser assinada concessão para terminal de R$ 1,5 bi em porto do RS; serão mil empregos
- Nova emergência da Unimed ficará em área de R$ 200 milhões em complexo de ensino. Entrevista com o presidente do Conselho de Administração da Unimed, Márcio Pizzato, e com o reitor da Unisinos, padre Sérgio Mariucci
- O destaque de Porto Alegre nos projetos do Minha Casa, Minha Vida. Entrevista com o CEO da Brain, Fábio Tadeu Araújo
- Aos 77 anos, grupo florestal do RS pede recuperação judicial de R$ 340 milhões. Com Isadora Terra
- Como será a safra de oliveiras na estância mais premiada do RS. Entrevista com Rafael Goezler, sócio-diretor de relacionamento com mercado na Quinta da Estância e na Estância das Oliveiras
- Parque da Serra prepara terreno para instalar trenó importado da Áustria. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Fernando Bortolin
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Rands - Randoncorp, Nos Leva, Be8, Corsan e Marcopolo
Ouça no Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna