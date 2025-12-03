Subestação de R$ 35 milhões já ajudou hospital de Porto Alegre a reduzir conta de luz em R$ 26 milhões

Desde junho de 2021, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) reduziu em R$ 26,3 milhões o gasto com a conta de luz. Para isso, adquiriu uma subestação para comprar energia com voltagem mais alta, que é mais barata. Depois a rebaixa ao patamar adequado para uso, o que até então era feito pela distribuidora, conta a coordenadora de Engenharia e Manutenção, Talita Uzeika. Até agora, porém, a economia compensou apenas 50% do investimento para comprar o equipamento de R$ 35 milhões. A ideia é atingir 100% em 2029.

— Com a ampliação do hospital, ficamos preocupados no impacto no nosso consumo de energia. Mais do que ambiental, trata-se de sustentabilidade financeira.

Já o avanço para energia limpa ocorreu em 2023, quando o hospital foi do chamado "cativo" para o mercado livre. Passou a negociar preço e exigir que fosse gerada por fontes renováveis. E agora o HCPA recebeu o Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC), um documento que comprova uso exclusivo de energia limpa em 2024. Para 2026, estuda instalar painéis solares nos telhados do hospital, como outros já têm feito.

— Estamos avaliando se vale a pena comprar as baterias para armazenar a energia — acrescenta Talita.

