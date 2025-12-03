Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Além do mercado livre
Notícia

Subestação de R$ 35 milhões já ajudou hospital de Porto Alegre a reduzir conta de luz em R$ 26 milhões

O próximo passo será instalar painéis solares no telhado

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS