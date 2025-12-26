STF amplia prazo para deliberação de dividendos até 31 de janeiro de 2026

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu decisão liminar que prorroga até 31 de janeiro de 2026 o prazo para deliberação sobre a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2025. A decisão é provisória e ainda será submetida ao Plenário do STF.
O ajuizamento da ação foi feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). As entidades argumentaram que a nova lei 15.270/2025 que estabelece, dentre outros aspectos, nova sistemática de tributação na distribuição de lucros e dividendos, impôs exigências incompatíveis com a legislação ao condicionar a manutenção da isenção dos lucros apurados em 2025 à aprovação da distribuição até 31 de dezembro do mesmo ano.
O ponto foi analisado pelo relator, e considerado inexequível. Na decisão, o ministro destacou que a regra impõe um ônus desproporcional, sobretudo a micro e pequenas empresas, que não dispõem de estrutura técnica para cumprir as exigências em prazo tão curto, além de gerar insegurança jurídica aos contribuintes.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)