STF amplia prazo para deliberação de dividendos até 31 de janeiro de 2026

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu decisão liminar que prorroga até 31 de janeiro de 2026 o prazo para deliberação sobre a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2025. A decisão é provisória e ainda será submetida ao Plenário do STF.

O ajuizamento da ação foi feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). As entidades argumentaram que a nova lei 15.270/2025 que estabelece, dentre outros aspectos, nova sistemática de tributação na distribuição de lucros e dividendos, impôs exigências incompatíveis com a legislação ao condicionar a manutenção da isenção dos lucros apurados em 2025 à aprovação da distribuição até 31 de dezembro do mesmo ano.

O ponto foi analisado pelo relator, e considerado inexequível. Na decisão, o ministro destacou que a regra impõe um ônus desproporcional, sobretudo a micro e pequenas empresas, que não dispõem de estrutura técnica para cumprir as exigências em prazo tão curto, além de gerar insegurança jurídica aos contribuintes.

