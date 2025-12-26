Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Para o próximo ano
STF amplia prazo para deliberação de dividendos até 31 de janeiro de 2026

Antes, a data final era até 32 de dezembro de 2025

Isadora Terra

