Semana de juro, venda de carros, dólar, Ibovespa, nova cachaçaria e mais economia 08.12

Agenda

É semana de Super Quarta, com decisões sobre juros nos Estados Unidos (pelo Federal Reserve, o Fed) e aqui no Brasil (pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom).

Enquanto isso, o Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

IBGE divulga o relatório: Território e meio ambiente: Estatísticas por macrorregiões hidrográficas.

Balanço de vendas e produção de veículos é divulgada pela associação das montadoras, a Anfavea.

Lançamento da pedra fundamental da nova fábrica da Weber Haus, em Ivoti. Saiba mais informações, antecipadas à coluna: Cachaçaria de R$ 80 milhões em Ivoti ficará pronta em 2027

Hub de Inovação Pescar faz feira de empregos no Shopping Total, em parceria com a Gerando Falcões. Não foram detalhadas as vagas.

Pílulas

Dólar subiu 2%, para R$ 5,43. Ibovespa caiu 4,31%, aos 157.369 pontos.

