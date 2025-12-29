Saque-aniversário do FGTS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 29.12

Agenda

Começa o pagamento de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que optaram pela modalidade de saque-aniversário. Tem direito quem teve contratos de trabalho encerrados ou suspensos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 e que eram optantes pelo saque-aniversário na rescisão. O benefício aplica-se mesmo que o trabalhador já esteja em um novo emprego ou tenha migrado posteriormente para o saque-rescisão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a liberação dos recursos ocorrerá em duas etapas:

1ª Etapa (até 30 de dezembro de 2025): Pagamento da primeira metade do valor disponível, com um teto de R$ 1.800 por conta vinculada

2ª Etapa (até 12 de fevereiro de 2026): Pagamento do saldo remanescente

Tesouro Nacional divulga o resultado primário do Governo Central.

FGV divulga a inflação pelo IGP-M, o primeiro indicador de fechamento do ano.

FGV divulga a Sondagem da Indústria.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Apesar do otimismo sobre o avanço das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que o processo permanece sujeito a impasses capazes de interromper as conversas. A avaliação foi feita após reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Flórida.

Pílulas

Dólar subiu 0,16%, para R$ 5,54. Ibovespa subiu 0,27%, aos 160.897 pontos.

