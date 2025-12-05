Salto na indústria puxou economia gaúcha no 3º trimestre

Produção industrial de setembro subiu 4,8% no RS, com ajuda do setor de máquinas. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A economia gaúcha avançou 3% no terceiro trimestre, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS). O indicador é calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB. A comparação é com o segundo trimestre de 2025.

Em setembro, a economia avançou 1,5% sobre agosto, já com ajuste sazonal. O acumulado de 12 meses traz crescimento de 2%.

Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank destaca como positivo o risco menor de estiagem, pois as previsões quanto ao impacto do La Niña têm sido amenizadas. Não há uma safra "normal" desde 2021, lembra ele.

Indústria

Em um salto, a produção industrial de setembro subiu 4,8%. Foi a principal influência nacional. Alimentos e máquinas ajudaram no resultado. O trimestre teve avanço de 3,5%, após um bom tempo de estagnação.

Comércio

Já o varejo gaúcho vendeu 0,9% mais sobre agosto, com alta trimestral de 0,7%. Considerando veículos, atacado de alimentos e materiais de construção, o aumento sobe a 2,7% em setembro e a 2% no trimestre.

Serviços

O volume de serviços avançou 2,8% no mês. No trimestre, porém, a alta cai a 1,9%. Desagregado pelo IBGE, o turismo avançou 2,7% em setembro, na segunda alta consecutiva. Ainda assim, fica 18,9% abaixo de abril de 2024, antes da enchente.

