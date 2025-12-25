Rio Grande do Sul é o quinto Estado que mais abriu empresas no Brasil em 2025

Maioria é formada por Microempreendedores Individuais (MEIs). Tadeu Vilani / Agência RBS / Agência RBS

O Rio Grande do Sul foi o quinto Estado brasileiro com maior número de abertura de empresas, segundo dados do Data Sebrae. Entre 1º de janeiro e 20 de dezembro, foram 303.743 novos negócios registrados. O volume supera o de 2024, quando 254.845 empresas foram abertas, e representa o maior número da série histórica, calculada desde 2011.

O ranking nacional é liderado por São Paulo, com 1,4 milhão de empresas abertas, seguido por Minas Gerais (530 mil), Rio de Janeiro (415 mil) e Paraná (358 mil). Na outra ponta, os Estados com menor número de aberturas foram Amapá (8 mil), Acre (9 mil), Roraima (9 mil), Rondônia (31 mil) e Tocantins (32 mil).

No recorte setorial, o setor de serviços concentra a maior parte dos novos negócios no Rio Grande do Sul, com 189.684 registros. Em seguida aparecem comércio (57.925), construção (27.674), indústria (25.606) e agropecuária (2.854).

Em relação ao porte das empresas abertas no Estado, a maioria é formada por Microempreendedores Individuais (MEIs), que somaram 229.183 registros. Também foram abertas 55.336 microempresas (ME), 12.127 empresas de pequeno porte (EPP) e 7.067 negócios classificados em outras categorias.

Confira o ranking entre os Estados:

