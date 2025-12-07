Relógio de luxo feito na Suíça começa a ser vendido no RS; preço parte de R$ 30 mil

Marca de 165 anos de relógios de luxo e com origem italiana, a Panerai chegou ao mercado gaúcho pelas lojas da Joalheria Kulkes no Shopping Iguatemi e no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Até então, no Brasil, era vendida somente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Comandada por Marilin Kulkes e os filhos João Pedro e Saulo, a varejista gaúcha negociou dois anos para ter a exclusividade da marca no Estado, atendendo requisitos como espaço superior a 100 metros quadrados para móveis da marca, vitrine e ter outras grifes, além de ter pago uma quantia não informada.
— É preciso ter a mesma experiência na Europa, na Ásia e na América — diz João Pedro.
Os relógios são fabricados na Suíça e custam a partir de R$ 30 mil. João Pedro diz que consumidores gaúchos chegavam a viajar para experimentar os modelos.
— É para a vida toda, não é produto de moda.
A Kulkes já trabalha com Rolex, Cartier, Breitling, Tudor e TAG Heuer. A Panerai, fundada em 1860 em Florença (Itália), é hoje do grupo suíço Richemont, conglomerado de luxo.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: recuperação judicial de R$ 1 bilhão, dívida de 30 anos com funcionários e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)