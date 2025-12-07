Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

De 165 anos
Notícia

Relógio de luxo feito na Suíça começa a ser vendido no RS; preço parte de R$ 30 mil

Rede gaúcha de joalherias negociou por dois anos para ter a exclusividade da marca de origem italiana

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS