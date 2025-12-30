Reforma tributária: o que muda para consumidores e empresas

Vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (SesconRS), Maurício Gatti fala ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto