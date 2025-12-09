Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Rede de artigos para festas pede recuperação judicial com dívida de R$ 33 milhões 

Principais causas apontadas para a crise financeira foram a pandemia e a enchente

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS