Rede de artigos para festas pede recuperação judicial com dívida de R$ 33 milhões 

Há mais de 17 anos no mercado, a rede gaúcha de artigos para festas Big Festa entrou em recuperação judicial. As dívidas totais chegam a R$ 33,39 milhões, mas somente R$ 9,4 milhões foram habilitados no processo. Segundo o advogado Augusto Becker, do escritório Bochi Brum & Zampieri, a crise financeira começou na pandemia, quando as lojas ficaram fechadas em vários períodos entre 2020 e 2021 pelas restrições sanitárias. Também cita que, no período, evitava-se que fossem feitas festas e aglomerações, o que acabou diminuindo drasticamente a venda de produtos.

A enchente é apontada como outro fator decisivo. A matriz e o centro de distribuição, no bairro São João, em Porto Alegre, foram diretamente atingidos. A estimativa é de que 80% do estoque tenha sido perdido, além da perda de mobiliários, equipamentos e veículos utilizados na logística e operação diária da empresa.

— A enchente representou uma perda de aproximadamente R$ 6 milhões em produtos — afirmou.

A empresa até tentou fechar algumas unidades e realizou ações promocionais para recuperar o faturamento, mas as medidas foram insuficientes. Antes, a Big Festas possuía 19 estabelecimentos; agora, são 14 unidades. O quadro de funcionários também diminuiu. Conforme consta em documento da administradora judicial Giacomini & Valdez, o número de empregados caiu de 250 para 148.

A estratégia de reestruturação foca na renegociação com fornecedores. De acordo com Becker, o pedido de recuperação permitiu restabelecer relações comerciais e reabrir linhas de fornecimento que estavam suspensas. A companhia também contratou um gestor profissional para conduzir a reorganização. O plano não prevê venda de ativos, considerados essenciais à operação. A aposta é manter as atividades e alongar prazos para pagamento.

— Vai ser uma recuperação de muito diálogo — afirmou Becker.

