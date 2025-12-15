Quitação de dívida de ICMS com desconto de juro já arrecadou R$ 66 milhões

A dois dias do fim do prazo, já foram arrecadados R$ 66 milhões no Refaz Reconstrução II, programa da Receita Estadual para empresas regularizarem dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Pelo que tem engatilhado, serão atingidos R$ 150 milhões, diz o secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.
Ele permite o pagamento de tributos vencidos até 28 de fevereiro de 2025 com reduções de 90% ou 95% em juros e multas. A adesão precisa ser feita até quarta-feira (17), com quitação em parcela única. Ou seja, não há parcelamento.
Como aderir:
- Com login: Portal e-CAC (Pessoa Jurídica) ou Portal do Cidadão (Pessoa Física)
- Área Pública (sem login): sefaz.rs.gov.br/cobranca/parcelamento/indexpublicogeral
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)