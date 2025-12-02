Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Nova Tramandaí
Notícia

Projeto de R$ 100 milhões com 1,8 mil terrenos pretende ser bairro planejado no Litoral

Empreendimento fica às margens de lagoa e perto de área com trilhas de dunas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS