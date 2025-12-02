Projeto de R$ 100 milhões com 1,8 mil terrenos pretende ser bairro planejado no Litoral

Empreendimento ocupará 1 milhão de metros quadrados e terá 1.844 lotes. Grupo H2 / Divulgação

Um loteamento aberto está sendo construído com R$ 100 milhões em Nova Tramandaí, no Litoral, pelo Grupo H2. A primeira fase está prevista para ser entregue até o final de 2026 e a conclusão de todo o projeto até 2030.

A ideia é que tenha, inclusive comércio, diz o CEO Uilham Hillebrand. O empresário diz que o Lake será um bairro planejado. Ocupará 1 milhão de metros quadrados e terá 1.844 lotes.

— Ficará às margens da Lagoa das Custódias e junto ao acesso Trilha do Tuia, destino para prática de off-road, com dunas e lagos — destaca o executivo.

Cada terreno, a partir de 300 metros quadrados, custará de R$ 140 mil a R$ 250 mil na primeira fase. O acesso será aberto ao público, mas com regras e monitoramento. Estão previstos 15 quilômetros de ciclovias e um paradouro à beira-mar.

Varig

O Grupo H2 é o mesmo que há alguns anos tem um projeto para construir um complexo com hotel, Boeing e museu da Varig em Nova Petrópolis. A licença foi liberada em fevereiro de 2025, quando teve início a busca por investidores.

