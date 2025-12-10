Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Capacitação
Notícia

Programa que investe em qualificação profissional em 260 municípios gaúchos será assinado hoje

Programa financiará cursos e bolsas de R$ 750 para mais de 20 mil participantes

Isadora Terra

