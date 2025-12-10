Programa que investe em qualificação profissional em 260 municípios gaúchos será assinado hoje

Cursos de qualificação na construção civil serão ofertados. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O governo do Estado assina nesta quarta-feira (10) o convênio do RS Qualificação Recomeçar. A iniciativa da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional vai atender cerca de 260 municípios, com investimento de R$ 38,81 milhões em qualificação profissional. A meta é beneficiar mais de 20 mil pessoas com as aulas que serão ofertadas no ano que vem.

Os recursos destinados ao programa são oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Do total, R$ 21,24 milhões serão repassados às prefeituras para execução dos cursos. Os outros R$ 17,25 milhões bancam bolsas de R$ 750 por aluno a cada 40 horas, pagas via Cartão Cidadão. Há, ainda, contrapartidas municipais de R$ 321,1 mil.

Os repasses aos municípios variam de R$ 47,5 mil a R$ 449,3 mil, conforme o porte da localidade, e seguem até 31 de dezembro de 2025. A previsão dada em julho era de que os repasses começariam em setembro, mas modificações nos planos de trabalho dos cursos atrasaram o início dos pagamentos para outubro. A seleção dos beneficiários fica por conta de cada cidade, com prioridade para desempregados, subocupados e garantia de metade das vagas para mulheres chefes de família. Os cursos ofertados são construção civil, máquinas, drones, saúde e cuidados.

