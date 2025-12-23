Prévia da inflação oficial, dólar Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 23.12

Agenda
Prévia da inflação oficial. O IBGE divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (dezembro) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (4º trimestre). São dados para Brasil e regiões metropolitanas, incluindo a de Porto Alegre.
Nos Estados Unidos, sai o PIB do terceiro trimestre.
A empresa de saneamento Aegea, que comprou a Corsan, anunciou processo de contratação de assessores financeiros e jurídicos para avaliar uma possível oferta pública inicial de ações (IPO), que é a abertura de capital na bolsa de valores.
Pílulas
Dólar subiu 0,99%, para R$ 5,58. Ibovespa caiu 0,21%, aos 158.142 pontos.
Coluna Giane Guerra
Com Isadora Terra e Diogo Duarte
