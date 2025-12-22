Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Sul do RS
Notícia

Prestes a ser assinada concessão para terminal de R$ 1,5 bi em porto do RS; serão mil empregos

Estrutura é essencial para a operação da nova fábrica de R$ 25 bilhões da CPMC no Estado

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS