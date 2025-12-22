Prestes a ser assinada concessão para terminal de R$ 1,5 bi em porto do RS; serão mil empregos

Imagem mostra área na qual a CPMC quer instalar um terminal no porto de Rio Grande. Portos RS / Divulgação

Está pronto e prestes a ser assinado o contrato de concessão da área do terminal portuário em Rio Grande, que será usado pela CMPC para exportação. A expectativa é de que ocorra ainda agora em dezembro, antes de virar o ano. Ao procurar a coluna para contar do avanço, o diretor-geral da fabricante chilena de celulose, Antonio Lacerda, enfatizou que o investimento é de R$ 1,5 bilhão e vai gerar mais de mil empregos.

— Foi um tremendo esforço em conjunto dos governos federal e estadual. Várias viagens a Brasília. Partidos de oposição trabalharam juntos em um tremendo esforço de coordenação — disse o executivo, que chegou a se reunir com o presidente Lula.

A negociação envolveu Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Secretaria Nacional de Portos (SNP), Ministério de Portos e Aeroportos e Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com quem será assinado o contrato. O terminal é essencial para operar a nova fábrica da CMPC, em Barra do Ribeiro. O investimento da unidade fabril supera R$ 25 bilhões e será o maior da história do Rio Grande do Sul.

A confirmação desta concessão era esperada desde o início do ano. Chegou a ser chamada de "calcanhar de Aquiles" do projeto, pois é crucial para garantir a exportação e seu atraso afetaria o cronograma da nova fábrica, cuja obra deve começar ainda em 2026. Serão gerados mais de 10 mil empregos na construção. Quando começar a produção de celulose, prevista para 2029, serão até 5 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

Ainda em Rio Grande, pela outorga do terminal, serão investidos R$ 140 milhões na dragagem do canal do porto público. Dos atuais 9,5 metros, o calado aumentará a 12 metros, o que beneficiará todos os usuários, não apenas a CMPC.

