Prazo final para investir na previdência privada e pagar menos IR em 2026

O prazo está acabando com o ano de 2025, mas ainda dá tempo de fazer um aporte extra no plano de previdência privada e pagar menos Imposto de Renda em 2026. Entenda como funciona, no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
