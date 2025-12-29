Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Seu bolso
Análise

Prazo final para investir na previdência privada e pagar menos IR em 2026

Saiba como o funciona o benefício, cujo aporte precisa ser ainda em 2025

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS