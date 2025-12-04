PIB, sem greve de caminhoneiros, dólar, Ibovespa e mais agenda 4.12

Agenda

Agenda carregada no Brasil, a começar pelo Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (3º trimestre), com dados para Brasil.

A bolsa de valores, B3, faz leilão de áreas do pré-sal.

Tem ainda dados da balança comercial, com importações e exportações, de novembro. Informações do Ministério do Desenvolvimento.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) convocou uma sessão do Congresso para votar exclusivamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 (PLN2/2025). A votação abre caminho para a análise final do Orçamento.

Sem paralisação de caminhoneiros.

Dados de produção de automóveis da Anfavea, associação de montadoras.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de novembro da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Balanço de final de ano da Fecomércio-RS.

Pílulas

Dólar caiu 0,33%, para R$ 5,31. Ibovespa subiu 0,41%, aos 161.755 pontos.

