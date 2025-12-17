Petroleiros de refinaria no RS aderem à greve, mas Petrobras garante abastecimento

Cerca de 800 trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) em Canoas participam da greve. Sindipetro-RS / Reprodução

Trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), de Canoas, também aderiram à greve por tempo indeterminado realizada nacionalmente por petroleiros. Segundo a presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS), Miriam Cabreira, houve adesão de cerca de 800 pessoas, principalmente da operação, manutenção e inspeção. Além da refinaria, atinge a subsidiária Transpetro.

No país, a mobilização ocorre em sete refinarias e 24 plataformas de petróleo, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP). Pedem avanços no acordo coletivo e solução para o déficit do plano de previdência.

Por nota, a Petrobras garante que não há impacto na produção de petróleo e derivados, pois adota medidas de contingência, não detalhadas. O Sulpetro/RS, sindicato que representa os postos de combustíveis, informa ainda não ter sentido reflexos em fornecimento. O sindicato, no entanto, argumenta que impactos poderão ocorrer caso a paralisação se prolongue.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)