Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Refap
Notícia

Petroleiros de refinaria no RS aderem à greve, mas Petrobras garante abastecimento

Por enquanto, postos de combustíveis ainda não sentem impactos da paralisação

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS