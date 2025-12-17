Pedidos de recuperação judicial de empresas em 2025 superam todo o ano passado no RS

Como previsto, os pedidos de recuperação judicial de empresas gaúchas feitos em 2025 até novembro (174) superaram todo o ano passado (163). Ainda segundo a Junta Comercial, estamos com 88 falências até agora, bem acima das 60 de todo o 2024. As quebras já tinham atingido a marca do ano passado.
A recuperação judicial visa dar um fôlego à empresa, suspendendo cobrança de dívidas e corte de serviços, como energia e água. A ideia é manter a operação da empresa enquanto ela negocia dívidas e faz uma reestruturação. Substituiu a antiga concordata. Recentemente, com alterações de legislação, cooperativas e produtores rurais passaram a ter acesso ao mecanismo. Ambos os setores também enfrentam dificuldades financeiras.
Os motivos que as empresas têm apontado incluem ainda reflexos da pandemia, alta do juro, dificuldade de crédito, além de situações geopolíticas mundiais, como a invasão da Ucrânia pela Rússia. Certamente o tarifaço dos Estados Unidos aparecerá em breve. Além destas, claro, tem as causas específicas de cada segmento ou mesmo da empresa.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)