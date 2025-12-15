Os 20 carros com IPVA mais alto no RS; partem de R$ 239 mil

O IPVA mais alto a ser recolhido no Rio Grande do Sul será o de uma Lamborghini Revuelto: R$ 239.667 . (Foto ilustrativa) be free / adobe.sock.com

Tem veículo que paga só de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) um valor que pode comprar um ou mais carros. Agora em 2026, o tributo mais alto a ser recolhido no Rio Grande do Sul será o de uma Lamborghini Revuelto: R$ 239.667. O modelo superesportivo é de 2025, híbrido e atinge velocidade de até 350 quilômetros por hora. Curiosidade para saber de quem é, informação que não pode ser revelada pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS). O carro custa em torno de R$ 8 milhões.

Na sequência, estão modelos de Ferrari, Purosangue e 812 GTS, que pagam de R$ 213.912 a R$ 174.115, variando também conforme o ano do veículo. A sequência é quebrada por um Rolls Royce, com IPVA de R$ 166.711.

No último ano, o IPVA mais alto foi de R$ 393.486, pago pelo dono de um Porsche no Rio Grande do Sul. O veículo, porém, não está mais registrado no Estado, conta o chefe da Divisão de Arrecadação da Receita Estadual, Eduardo Pfeiffer.

Os 20 mais altos IPVAs de 2026 no RS:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: você compra presentes verdes?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.