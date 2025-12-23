Os 10 bairros mais procurados em mudanças para Porto Alegre

Embora tenha se esvaziado nos últimos anos com destaque para o fechamento de lojas, o centro de Porto Alegre ainda aparece como principal destino das mudanças feitas via plataforma Muda Muda, que conecta consumidores com transportadores. Dos 1.318 serviços de moradia e de empresas na Capital até agora em 2025, 103 foram para o Centro, bem acima dos 75 para o Petrópolis e dos 60 para o Menino Deus, bairros que aparecem na sequência.

— O Centro já teve dias melhores, mas ainda é pujante e o núcleo de Porto Alegre — diz o sócio da Muda Muda, Sérgio Galbinski — Por exemplo, 8% dos CNPJs da cidade estão registrados no Centro, onde há muitos edifícios e grande densidade de moradias e empresas. Em Curitiba, no Paraná, também vemos uma concentração grande de mudanças no Centro.

Os 10 bairros que mais recebem mudanças em Porto Alegre:

Centro Petrópolis Menino Deus Tristeza Partenon Cidade Baixa Santana Sarandi Cristal Floresta

