Os 10 bairros mais procurados em mudanças para Porto Alegre

Embora tenha se esvaziado nos últimos anos com destaque para o fechamento de lojas, o centro de Porto Alegre ainda aparece como principal destino das mudanças feitas via plataforma Muda Muda, que conecta consumidores com transportadores. Dos 1.318 serviços de moradia e de empresas na Capital até agora em 2025, 103 foram para o Centro, bem acima dos 75 para o Petrópolis e dos 60 para o Menino Deus, bairros que aparecem na sequência.
— O Centro já teve dias melhores, mas ainda é pujante e o núcleo de Porto Alegre — diz o sócio da Muda Muda, Sérgio Galbinski — Por exemplo, 8% dos CNPJs da cidade estão registrados no Centro, onde há muitos edifícios e grande densidade de moradias e empresas. Em Curitiba, no Paraná, também vemos uma concentração grande de mudanças no Centro.
Os 10 bairros que mais recebem mudanças em Porto Alegre:
- Centro
- Petrópolis
- Menino Deus
- Tristeza
- Partenon
- Cidade Baixa
- Santana
- Sarandi
- Cristal
- Floresta
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)