O que o RS acha que daria certo no leilão de ferrovias de 2026

Secretário-adjunto Clóvis Magalhães (foto de arquivo). Clóvis Magalhães / Arquivo Pessoal

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ecretário-adjunto de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul Clóvis Magalhães falou sobre a ideia de segmentar a malha ferroviária, o atual modelo de negócios e analisou os estudos que estão acontecendo para otimizar a logística do Estado.

— O escoamento de produção no Rio Grande do Sul precisa ser sustentado por uma ferrovia competente, e não um esgotamento pelas rodovias como nós experimentamos hoje — afirmou o secretário.

Confira a entrevista na íntegra

