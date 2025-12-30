O que fez a região de Porto Alegre ter a maior inflação do país

Passagens aéreas tiveram alta média de 11,32% no indicador prévio de dezembro. Jeff Botega / Agencia RBS

A região metropolitana de Porto Alegre se destacou na última pesquisa do IBGE com a maior inflação do país, entre os 11 locais pesquisados. O indicador prévio de dezembro, chamado de IPCA-15, ficou em 0,50% aqui, o dobro do país.

Entre as principais pressões, estão as passagens aéreas, com alta média de 11,32%, puxadas pela proximidade das férias. Também teve influência forte do reajuste da tarifa de energia da CEEE Equatorial, elevando a conta de luz em 5,86% no período, com reflexos ainda a ocorrerem. O reajuste da CEEE foi de 21,76%.

A alta de dezembro puxou o acumulado de 12 meses. A região de Porto Alegre acumula um IPCA de 4,87%, o segundo maior do país. O maior é o de São Paulo, de 4,94%.

