O que fez a região de Porto Alegre ter a maior inflação do país

A região metropolitana de Porto Alegre se destacou na última pesquisa do IBGE com a maior inflação do país, entre os 11 locais pesquisados. O indicador prévio de dezembro, chamado de IPCA-15, ficou em 0,50% aqui, o dobro do país.
Entre as principais pressões, estão as passagens aéreas, com alta média de 11,32%, puxadas pela proximidade das férias. Também teve influência forte do reajuste da tarifa de energia da CEEE Equatorial, elevando a conta de luz em 5,86% no período, com reflexos ainda a ocorrerem. O reajuste da CEEE foi de 21,76%.
A alta de dezembro puxou o acumulado de 12 meses. A região de Porto Alegre acumula um IPCA de 4,87%, o segundo maior do país. O maior é o de São Paulo, de 4,94%.
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o risco de comprar comida à prestação
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)