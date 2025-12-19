Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Esperança logística
Notícia

O novo modelo de concessão a ser proposto para o leilão das ferrovias do Sul

Veja ainda o que diz o ofício no qual RS, SC e PR se colocam contra a proposta de fatiar os trilhos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS