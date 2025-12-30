O charme do azeite de oliva: como será a safra na estância mais premiada do RS

Sócio da Estância das Oliveiras e vice-presidente da Federasul, Rafael Goelzer fala ao podcast Nossa Economia, em GZH. De Viamão, a Estância das Oliveiras foi a única brasileira entre as 10 mais premiadas do mundo, conforme a atualização de 2025 do EVOO World Ranking, ranking das diversas competições de azeites de oliva. A