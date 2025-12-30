O charme do azeite de oliva: como será a safra na estância mais premiada do RS

Sócio da Estância das Oliveiras e vice-presidente da Federasul, Rafael Goelzer fala ao podcast Nossa Economia, em GZH. De Viamão, a Estância das Oliveiras foi a única brasileira entre as 10 mais premiadas do mundo, conforme a atualização de 2025 do EVOO World Ranking, ranking das diversas competições de azeites de oliva. A
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas.
Nesta semana, o programa fala sobre um gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)