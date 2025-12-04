Novo shopping a céu aberto terá espaço para 70 lojas na Região Metropolitana

Foi de R$ 10 milhões o investimento para erguer o Life Open Mall, um centro comercial que se apresenta como um shopping a céu aberto em Viamão, na Região Metropolitana. A abertura ao público será na semana que vem. Nos 70 espaços, 22 lojas estarão funcionando nesta largada. Ainda em dezembro, serão abertas mais duas e outra inicia a operação em janeiro. (Veja a lista no final da coluna)

O empreendimento fica na Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 50, no centro da cidade. A casa familiar que ficava no local foi demolida. O projeto é da Magis Incorporadora, que projeta 250 empregos quando todas as operações estiverem em funcionamento. A empresa também programa atrações culturais para a semana de inauguração.

Quais marcas ocupam as lojas

Stiletto Boutique Fofíssima Decoração e Papelaria Garotta Bonitta Moda Fitness Poletto Joias Verdant Moda Feminina Brilha Looks Moda Feminina Shark Suplementos Bali Art Decoração e Presentes Açaizão Marcy’s Restaurante Doceria das Bittens Dani Pacheco Imobiliária Jô Corte & Cia Salis Engenharia Lyx Construtora Patrícia Bernardes Odontologia Solange da Silva Psicóloga e Neuropsicóloga My Closet Moda Feminina You Kids Moda Infantil Jojo Presentes Mareni Fogaça Psicologia Clínica Horizon Digital Tênnis Brasil (abre em dezembro) Cachorro da Dani (abre em dezembro) Alexandra Barcelos - Nutricionista (abre em janeiro de 2026)

