Novo shopping a céu aberto terá espaço para 70 lojas na Região Metropolitana

Foi de R$ 10 milhões o investimento para erguer o Life Open Mall, um centro comercial que se apresenta como um shopping a céu aberto em Viamão, na Região Metropolitana. A abertura ao público será na semana que vem. Nos 70 espaços, 22 lojas estarão funcionando nesta largada. Ainda em dezembro, serão abertas mais duas e outra inicia a operação em janeiro. (Veja a lista no final da coluna)
O empreendimento fica na Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 50, no centro da cidade. A casa familiar que ficava no local foi demolida. O projeto é da Magis Incorporadora, que projeta 250 empregos quando todas as operações estiverem em funcionamento. A empresa também programa atrações culturais para a semana de inauguração.
Quais marcas ocupam as lojas
- Stiletto Boutique
- Fofíssima Decoração e Papelaria
- Garotta Bonitta Moda Fitness
- Poletto Joias
- Verdant Moda Feminina
- Brilha Looks Moda Feminina
- Shark Suplementos
- Bali Art Decoração e Presentes
- Açaizão
- Marcy’s Restaurante
- Doceria das Bittens
- Dani Pacheco Imobiliária
- Jô Corte & Cia
- Salis Engenharia
- Lyx Construtora
- Patrícia Bernardes Odontologia
- Solange da Silva Psicóloga e Neuropsicóloga
- My Closet Moda Feminina
- You Kids Moda Infantil
- Jojo Presentes
- Mareni Fogaça Psicologia Clínica
- Horizon Digital
- Tênnis Brasil (abre em dezembro)
- Cachorro da Dani (abre em dezembro)
- Alexandra Barcelos - Nutricionista (abre em janeiro de 2026)
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: recuperação judicial de R$ 1 bilhão, dívida de 30 anos com funcionários e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)