Novo dono da Tumelero avisa: "Serei o rei da logística em Porto Alegre"

Após sair da Herval/taQi e criar o GG10 (dono das lojas G-Haus), o empresário gaúcho Germano Grings comprou a Tumelero. Nas mãos da francesa Saint Gobain, a varejista de materiais de construção perdeu o brilho e diminuiu de tamanho. Agora, Grings vem para abrir unidades, aumentar o número de funcionários e, como diz, "ser o rei da logística em Porto Alegre. Saiba mais na entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)