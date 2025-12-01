Novo atacarejo de R$ 20 milhões será instalado na Região Metropolitana

Mais um atacarejo. A loja de R$ 20 milhões será construída na Avenida Ely Corrêa, em Gravataí, pelo Maxfort, de Campo Bom. Antes, em dezembro, será aberta a unidade de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral, que teve a inauguração adiada em um mês. Cada uma tem 5 mil metros quadrados e vai abrir 100 empregos.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)