Novo atacarejo de R$ 20 milhões será instalado na Região Metropolitana

Mais um atacarejo. A loja de R$ 20 milhões será construída na Avenida Ely Corrêa, em Gravataí, pelo Maxfort, de Campo Bom. Antes, em dezembro, será aberta a unidade de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral, que teve a inauguração adiada em um mês. Cada uma tem 5 mil metros quadrados e vai abrir 100 empregos.