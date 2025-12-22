Nova emergência da Unimed ficará em área de R$ 200 milhões em complexo de ensino

Prédio do complexo da Unisinos que será adaptado para receber as operações da Unimed. Unisinos / Divulgação

Uma das maiores operadoras de planos de saúde, a Unimed Porto Alegre instalará uma nova operação na Capital com pronto atendimento (emergência), ponto de operação de ambulâncias, centro de imagem e espaço de oncologia. A estrutura ficará em parte do complexo da Unisinos na Avenida Nilo Peçanha.

O contrato será assinado no início de janeiro, com início da obra logo em seguida. O empreendimento começará a operar em 2027, ou seja, há pressa. A coluna foi recebida nesta segunda-feira (22) pelos executivos envolvidos na negociação, que depende ainda de poucos detalhes. O presidente do Conselho de Administração da Unimed, Márcio Pizzato, e o reitor da Unisinos, padre Sérgio Mariucci, detalharam o projeto na entrevista que vai ao ar no programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, no próximo domingo.

A Unimed comprará por R$ 200 milhões a torre comercial e mais parte da área do Espaço Unisinos. O prédio será adaptado com um aporte ainda não calculado. São 6,2 mil metros quadrados de área construída, com potencial de ter mais 21 mil metros quadrados. Não se descarta ter, no futuro, um hospital, com internação e cirurgia.

É o maior negócio já feito pela Unimed Porto Alegre. Junto com os de outras cooperativas, a base de beneficiários atendidos é de 770 mil pessoas. A nova emergência fará 600 atendimentos por dia. Não haverá transferência de operações, mas expansão da atividade, exigida pelo crescimento dos planos de saúde da Unimed, explica Pizzato.

Sérgio Mariucci (E), reitor da Unisinos e Márcio Pizzato (D), presidente do Conselho de Administração da Unimed. Unimed / Divulgação

Mariucci enfatiza que é uma parceria de longo prazo. A torre educacional da Unisinos seguirá com atividades de ensino, com foco em saúde e gestão de negócios. Além disso, intensificará as pesquisas clínicas.

Quando criado, o Espaço Unisinos previa uma área para atividades de inovação. A ocupação não avançou e o local acabou ocioso. Ao mesmo tempo, a Unimed procurava uma grande área na Capital que pudesse abrigar o seu projeto. Os dois lados ganharam, assim como os pacientes que querem atendimento mais amplo e rápido.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)