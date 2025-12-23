Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Conta pela metade
Negociada ampliação da tarifa social de água para 473 mil famílias de baixa renda

A Agergs conduz a negociação com a Corsan e demais agências dos municípios da concessionária

