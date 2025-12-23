Negociada ampliação da tarifa social de água para 473 mil famílias de baixa renda

Separação da ampliação da tarifa social da água está sendo alinhada com as demais agências. Ulisses Castro / Agencia RBS

Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Marcelo Spilki informa que a Corsan Aegea topou separar a ampliação das famílias com tarifa social de água do reequilíbrio de contrato, um processo mais complexo e demorado. O assunto agora está sendo alinhado com as demais agências que regulam outros municípios da concessionária de água e esgoto.

— É para uma uniformidade do sistema, que dependerá da aprovação de cada uma das agências. O assunto é bem complexo, mas estamos otimistas e em breve deveremos ter uma solução.

A ampliação aumentaria de 45 mil para 473 mil famílias de baixa renda com acesso ao benefício, que reduz a conta de água à metade. Por exemplo, uma família que consome 10 metros cúbicos de água por mês pagaria R$ 60,90 em vez dos atuais R$ 121,80.

