Navios voltarão ao porto de Porto Alegre após dragagem para evitar que encalhem

A operação de embarcações será retomada no porto de Porto Alegre a partir de 15 de janeiro. Isso será possível pela dragagem dos canais da Lagoa dos Patos e do Guaíba, que ligam a área com o porto de Rio Grande, explicou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

A obra entrou no pacote de investimento em hidrovias feito com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), criado com suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União. O calado de 5,18 metros retoma o patamar de antes das enchentes, permitindo, então, a passagem de embarcações maiores.

— As principais cargas movimentadas no porto de Porto Alegre são fertilizantes, cevada e transformadores, que estão atualmente descendo a Rio Grande por caminhão — exemplificou Klinger.

O assoreamento da hidrovia ao longo dos anos provocou o encalhe de navios, gerando fila de embarcações. Empresas reduziram e até interromperam atividades pela dificuldade de receber matéria-prima e de escoar produção.

