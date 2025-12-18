Natal gaúcho, imóveis comerciais, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 18.12

Agenda
Divulgação da projeção de vendas para o Natal no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, o presidente, Vilson Noer, e o diretor Juarez Meneghetti dividiram a projeção entre online e loja física. Veja mais: Venda online crescerá o triplo da loja física no Natal do RS
Inflação nos Estados, o que influencia a taxa de juro norte-americana, assim como os pedidos de auxílio-desemprego.
Congresso vota o projeto de Orçamento de 2026.
Banco Central divulga o Relatório de Política Monetária.
Índice FipeZap de preços de imóveis comerciais. Para venda, caiu 0,99% em novembro sobre outubro (R$ 6.381 por metro quadrado). Para aluguel, subiu 0,11% no mês (R$ 34,58).
IBGE divulga Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil (2023).
CDL Porto Alegre realiza o evento Cenários 2026.
Dólar subiu 1,09%, para R$ 5,52. Ibovespa caiu 0,79%, aos 157.327 pontos.
