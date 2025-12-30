Motoristas do RS ainda podem pagar taxa de licenciamento de 2026 e evitar reajuste

O valor da taxa de licenciamento no Rio Grande do Sul é de R$ 109,27. Lívia Stumpf / Agencia RBS

Motoristas do Rio Grande do Sul podem pagar até final de janeiro a taxa de licenciamento de 2026 do veículo sem reajuste. A quitação pode ser feita junto do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O valor da taxa é de R$ 109,27, informa o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS).

O custo subirá em 1º de fevereiro, com base na Unidade Padrão Fiscal (UPF). Embora o novo valor ainda não tenha sido definido oficialmente, a correção prevista é de 4,41%.

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) será atualizado após a virada do ano, automaticamente. O documento pode ser acessado no aplicativo CNH Digital de cada condutor. Também será possível baixá-lo em arquivo PDF para impressão pelo site do Detran. Segundo o órgão, após o pagamento, a liberação do documento costuma ser rápida.

A taxa de licenciamento não pode ser parcelada, como é possível no IPVA. Para pagá-la, informa-se placa do veículo e Renavam nos bancos da rede credenciada. Também pode ser quitada por QR Code gerado no site ipva.rs.gov.br, no aplicativo IPVA RS ou na Central de Serviços do DetranRS.

Último dia do desconto máximo

O prazo para aproveitar todos os descontos do IPVA 2026 termina nesta terça-feira (30), garantindo 3% de dedução pela antecipação e evita a atualização pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), estimada em 4,43%, o que representa uma redução potencial de mais de 7%. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, o abatimento pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.

Além do pagamento antecipado, o IPVA 2026 oferece parcelamento em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja quitada até 30 de janeiro. A opção de aderir ao parcelamento só estará disponível a partir de janeiro. Quem optar por pagar em janeiro, fevereiro ou março também terá descontos progressivos de 3%, 2% e 1%, respectivamente. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, os descontos máximos podem chegar a 22,40% em janeiro, 21,60% em fevereiro e 20,80% em março.

