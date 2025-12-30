Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Junto com o IPVA
Notícia

Motoristas do RS ainda podem pagar taxa de licenciamento de 2026 e evitar reajuste

Atualmente, o DetranRS cobra R$ 109,27 pela atualização do documento dos veículos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS