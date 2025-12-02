Metalúrgicos da GM pedem estabilidade no emprego até sair novo carro fabricado no RS

Novo modelo, o Sonic será fabricado no complexo da GM em Gravataí. General Motors / Reprodução

Perto de iniciar mais uma suspensão de contrato de trabalhadores da General Motors (GM) em Gravataí, o sindicato dos metalúrgicos negociará uma estabilidade de emprego até o lançamento do novo modelo a ser produzido na fábrica. A proposta foi aprovada pelos trabalhadores e será levada agora à montadora. Contemplará também os funcionários das sistemistas, que são os fornecedores instalados no complexo, somando cerca de 4,5 mil pessoas, diz o presidente do sindicato, Valcir Ascari.

O Sonic será o novo modelo Chevrolet. A previsão é de que seja lançado ainda no primeiro semestre de 2026. Será um utilitário esportivo (SUV), com expectativa de recuperar fatia de mercado.

A operação de Gravataí completou 25 anos e produz atualmente o hatch Onix e sedã Onix Plus. Ambos foram remodelados recentemente para tentar retomar vendas, que caíram nos últimos anos, provocando sucessivas paradas e reduções de produção no complexo gaúcho.

