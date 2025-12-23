Mesmo com Funrigs, RS investe bem menos da metade de SC e PR em 2025

O RS teve o maior crescimento do país, mas que foi possível sobre uma base baixa, da enchente de 2024. Gustavo Mansur / Palacio Piratini/Divulgação

O Estado do Rio Grande do Sul investiu R$ 1,06 bilhão de janeiro a agosto de 2025, período da pesquisa feita pela Aequus Consultoria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Ficou bem abaixo dos vizinhos. Paraná aportou R$ 2,32 bilhões, enquanto Santa Catarina investiu R$ 2,89 bilhões.

O Rio Grande do Sul teve o maior crescimento entre as 27 unidades da federação, com avanço de 130%, mas que foi possível sobre uma base baixa, que é a da enchente. Outro ponto: governo gaúcho investiu menos do que os vizinhos apesar de ter o dinheiro do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), fundo criado com recursos da suspensão do pagamento da dívida com a União. Ele bancará cerca da metade do que o Estado pretende investir em 2025. Dívida alta demais, claro, limita a capacidade de investimento público.

Regiões

Ainda conforme o levantamento, o Nordeste (34,2%) passou o Sudeste (23,9%) em investimentos. Já o Sul ficou com 13,5% do país, ainda que tenha avançado sobre os 10,1% do período de janeiro a agosto de 2024. Centro-Oeste ficou com 16,1% e o Norte com 12,3%.

As informações ficam no portal Compara Brasil, desenvolvido pela Aequus Consultoria para organizar dados de finanças públicas de Estados e municípios.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)