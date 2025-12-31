Melo ameaça fechar bares onde há "balbúrdia na rua"

O prefeito Sebastião Melo deu entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O prefeito Sebastião Melo ameaça fechar bares de Porto Alegre nos quais, segundo ele, há "balbúrdia". O recado foi dado durante a entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Melo mesmo trouxe o assunto à pauta, sendo incisivo no recado aos donos dos estabelecimentos.

— Eu vou fechar vocês. Está tendo muita bagunça. Não dá para continuar no Rio Branco desse jeito, na Cidade Baixa desse jeito... Nós queremos um bom empreendedorismo. Bagunça na rua, bebedeira, drogadição... Não dá mais — acrescentou.

Exigiu organização dos empreendedores, afirmando que não pode ficar até "cinco horas da manhã fazendo balbúrdia no meio da rua." Defendeu que os bares cumpram "regras de convivência", que seriam, principalmente, manter os clientes dentro do estabelecimento caso optem por ampliar o horário de funcionamento.

