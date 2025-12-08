Marcado julgamento crucial para sair do papel usina de R$ 6 bilhões no RS

Foi marcado para o dia 16 de dezembro o julgamento em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), do pedido para retomada da outorga do projeto de R$ 6 bilhões para construir uma usina térmica a gás natural, um terminal de regaseificação e um píer para navios em Rio Grande, no sul do Estado. Já há uma decisão favorável em primeira instância, mas houve recurso e existe um parecer contrário do Ministério Público Federal (MPF).

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retirou a outorga e, por isso, nem analisou a transferência do projeto da Bolognesi para o grupo espanhol Cobra, que quer assumi-lo. A agência argumentava falta de capacidade financeira, mas a Bolognesi diz que tinha a Shell como sócia. Quanto ao descumprimento de prazos alegado pela Aneel, a empresa respondeu que não obteve a licença ambiental pela sequência de questionamentos feitos pelo MPF.

A via por câmara de arbitragem do Tribunal de Contas da União (TCU) está mais incipiente do que os envolvidos chegaram a sinalizar. Não está descartada, mas será mais factível caso haja uma decisão judicial favorável. Em paralelo, trabalha-se com a Sulgás para mostrar o potencial de importância deste projeto para fornecer mais gás pelo Estado.

Esperança

Uma decisão favorável é crucial e a esperança da região para ver andar o projeto, que se arrasta por anos. A usina geraria energia, mas também teria gás natural para fornecer a indústrias, pois traria de navio e regaseificaria no complexo.

— Todos os "peixes grandes" (empresas que fazem investimentos), sem exceção, pedem gás e não temos. Acabamos não conseguindo atraí-las, condenando o Interior a ficar com as sobras e descartando potencial econômico — já disse à coluna em outra ocasião o secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães.

