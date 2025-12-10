Marca de porcelanas de luxo se muda para loja maior em shopping de Porto Alegre

Criada há 36 anos em Minas Gerais, a marca de decorações Tânia Bulhões está de mudança no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Foi instalada uma loja de 150 metros quadrados no ponto deixado pela grife francesa Louis Vuitton, no segundo andar.

É um upgrade em relação à unidade anterior: a empresa já operava no Iguatemi, em uma pequena estrutura em formato de "gazebo". Agora, será possível oferecer uma variedade maior de produtos, diz o CEO Virgílio Bulhões, filho da empresária que empresta o nome à marca.

— Tínhamos vontade de migrar para um espaço maior há bastante tempo. É uma loja muito mais completa, com o nosso mix inteiro.

A Tânia Bulhões vende louças, perfumes e outros itens para casa. Inspirada na coleção mais recente de produtos, a decoração da nova unidade remete à natureza. O investimento, porém, não é informado.

Para o futuro, o executivo não descarta a abertura de mais unidades na Capital:

— É bem possível. Porto Alegre é uma cidade que certamente tem força para ter mais de uma operação — projeta.

Coleções canceladas

Em fevereiro deste ano, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostrava xícaras idênticas às vendidas pela marca em um estabelecimento comercial simples da Tailândia. Alvo de críticas e questionamentos sobre a procedência dos itens, que são vendidos como de luxo, a empresa se desculpou com os clientes e descontinuou as coleções.

Xícara idêntica à da marca Tânia Bulhões foi encontrada por brasileira na Tailândia. Tânia Bulhões / @izapalmeira Tok Tok / Divulgação / Reprodução

Em nota, a marca diz que passou a "se preparar para internalizar sua produção, com o objetivo de ter mais controle sobre o processo de fabricação". Para isso, adquiriu mais uma fábrica na França, além de anunciar a construção de uma nova indústria em Minas Gerais, que deve começar a operar ainda neste mês. A expectativa é de que a produção de toda porcelana a partir de 2027 ocorra nesta nova unidade fabril.

Produção: Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)